У форварда збірної України Бєсєдіна діагностували перелом і пошкодження звʼязок. Він пропустить пів року
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба ФК «Динамо» (Київ)
Футболіст київського «Динамо» та збірної України Артем Бєсєдін зазнав перелому стегнової кістки та пошкодження мʼязів під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу з командою Швеції.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
«Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної звʼязки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної звʼязок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення», — заявив головний лікар динамівців Андрій Шморгун.
За його словами, від удару прямою ногою у Бєсєдіна сталася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка спричинила таку серйозну травму.
«Зараз ми проводимо консультації з травматологами і хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Терміни відновлення — близько шести місяців», — підсумував лікар.
- Напередодні у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1. Вирішальний гол Артема Довбика став не тільки його першим тріумфом за збірну України, але й рекордом для чемпіонатів Європи — український форвард забив найпізніший гол, який приніс команді перемогу.
- Україна потрапила в 1/8 фіналу Євро-2020 як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли у своїх групах треті місця.
- На цьому чемпіонаті команда Андрія Шевченка програла Нідерландам і Австрії, але перемогла Північну Македонію.