Ізраїль відкрив посольство в ОАЕ. Це перша ізраїльська дипустанова у країнах Перської затоки

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Twitter / Yair Lapid

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід прилетів до ОАЕ та взяв участь у відкритті ізраїльського посольства у столиці країни — Абу-Дабі.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Ізраїль хоче миру зі своїми сусідами. З усіма сусідами. Ми нікуди не підемо. Близький Схід — наш дім», — зазначив Лапід.

Він також закликав усі інші арабські країни визнати Ізраїль та сісти з ним за стіл перемовин.

Під час свого візиту до ОАЕ Лапід також візьме участь у відкритті консульства Ізраїлю в Дубаї.

Лапід став найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який коли-небудь відвідував ОАЕ з офіційним візитом.