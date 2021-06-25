Звіт канадської експертизи: Цивільні та військові органи Ірану несуть повну відповідальність за знищення рейсу МАУ
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- Костя Андрейковець
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Звіт групи судових експертів Канади підтверджує повну відповідальність цивільних і військових органів Ірану за знищення пасажирського літака МАУ PS752.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Експерти дійшли трьох ключових висновків:
- Іран не створив безпеку свого повітряного простору і не повідомив авіакомпанії про ризики;
- оператор протиракетної установки ТОР 1М свідомо допустив низку грубих порушень правил ведення бойових стрільб, запустивши в літак дві ракети класу «земля-повітря»;
- військове командування Ірану не вчинило дій, які могли б зупинити запуск ракет і запобігти порушенням, а також намагалося приховати обставини катастрофи.
У документі зазначається, що технічний звіт Ірану не відображає повний ланцюг подій, а запропоновані Іраном рекомендації щодо усунення недоліків у системі безпеки цивільної авіації нерелевантні. Ризики для цивільних рейсів зберігаються донині. Окремо підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя.
У МЗС заявили, що канадський звіт підтверджує позицію України про те, що трагедію викликали прорахунки в усій системі безпеки цивільної авіації, а не помилка одного оператора ракетного підрозділу.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.