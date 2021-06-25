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Звіт канадської експертизи: Цивільні та військові органи Ірану несуть повну відповідальність за знищення рейсу МАУ

Автор:
Костя Андрейковець
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Звіт групи судових експертів Канади підтверджує повну відповідальність цивільних і військових органів Ірану за знищення пасажирського літака МАУ PS752.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Експерти дійшли трьох ключових висновків:

У документі зазначається, що технічний звіт Ірану не відображає повний ланцюг подій, а запропоновані Іраном рекомендації щодо усунення недоліків у системі безпеки цивільної авіації нерелевантні. Ризики для цивільних рейсів зберігаються донині. Окремо підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя.

У МЗС заявили, що канадський звіт підтверджує позицію України про те, що трагедію викликали прорахунки в усій системі безпеки цивільної авіації, а не помилка одного оператора ракетного підрозділу.