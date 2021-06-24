CBC News: У Канади немає доказів умисного знищення літака МАУ Іраном
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Канадська експертиза не знайшла доказів того, що Іран навмисно збив пасажирський літак МАУ PS752 Тегеран — Київ.
Про це повідомляє CBC News, журналісти якого ознайомилися зі звітом. Сам звіт поки не оприлюднений.
Іран так і не надав «достовірного пояснення, чому і як» військові збили літак. Команда експертів дійшла висновку, що до катастрофи призвела низка проступків і бездіяльність цивільної та військової влади Ірану. Звіт дає Канаді привід ввести санкції проти Ірану.
«Цивільна і військова влада Ірану своїми діями і бездіяльністю безпосередньо піддали рейс PS752 та інші цивільні літаки небезпеці, створивши умови, в яких оператор бойової системи міг запустити ракети, не спромігшись вжити адекватних заходів для зменшення високого ризику», — зазначає мовник.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.