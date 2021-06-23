У Бухаресті уболівальників не пустили на матч з Австрією з прапором «Крим — це Україна». МЗС звернулося до посольства
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Поліція Бухаресту не пропускала групу українських уболівальників на матч збірної з командою Австрії через прапор «Крим — це Україна».
Напередодні киянин Дмитро описав в своєму Facebook інцидент з його друзями. Їх затримали при вході на стадіон.
«З боку румунської поліції і стюардів побачили нездоровий інтерес до всіх прапорів, які проносилися. З собою мали два прапори з написом Kyiv і Crimea is Ukraine. Коли поліція помітила прапор з Кримом — поназбігалося купа незрозумілих людей, що відтіснили нас убік та сфоткали прапор. Сказали, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика», — процитував Дмитро слова одного з друзів.
Румунські поліцейські заявили, що Крим — спірна територія між Росією і Україною, і «відмовлялися поглянути на карту в Google Maps».
Вболівальники вважають, що ситуація сталася з подачі УЄФА і російського спонсора Євро-2020 «Газпрому».
На інцидент звернуло увагу Міністерство закордонних справ. Спікер дипломатичного відомства Олег Ніколенко повідомив УНН, що МЗС зʼясовує обставини цієї ситуації.
«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони для зʼясування обставин цієї ситуації», — зазначив Ніколенко.
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