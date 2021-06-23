В Бухаресте болельщиков не пустили на матч с Австрией с флагом «Крым — это Украина». МИД обратился в посольство

Полиция Бухареста не пропускала группу украинских болельщиков на матч сборной с командой Австрии из-за флага «Крым — это Украина».
Накануне киевлянин Дмитрий описал в своем Facebook инцидент с его друзьями. Их задержали при входе на стадион.
«Со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой имели два флага с надписью Kyiv и Crimea is Ukraine. Когда полиция заметила флаг с Крымом — набежала куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика», — процитировал Дмитрий слова одного из друзей.
Румынские полицейские заявили, что Крым — спорная территория между Россией и Украиной и «отказывались взглянуть на карту в Google Maps».
Болельщики считают, что ситуация произошла с подачи УЕФА и российского спонсора Евро-2020 «Газпрома».
На инцидент обратило внимание Министерство иностранных дел. Спикер дипломатического ведомства Олег Николенко сообщил УНН, что МИД выясняет обстоятельства этой ситуации.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», — отметил Николенко.
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