«Голос» оголосив про проведення в липні зʼїзду. На ньому «поставлять крапку» у кризі всередині партії

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Партія «Голос» проведе зʼїзд, на якому мають ухвалити рішення у звʼязку з кризою в політсилі.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Відповідно до статуту партії, ситуацію, що склалася, може вирішити тільки з’їзд партії. Ми прийняли рішення про проведення з’їзду в липні цього року, остаточну дату найближчим часом призначить політрада партії», — повідомили в партії.

У «Голосі» зазначили, що реформи та трансформація партії викликали критику в окремих її членів. «Із часом ця критика переросла в системну кампанію в медіа з дискредитації керівництва партії. Останнім часом ця кампанія досягла апогею та вийшла за рамки формату внутрішньопартійних дискусій. Репутації партії завдано великої шкоди», — заявили в партії.

У політсилі сподіваються, що на липневому з’їзді вдасться «поставити крапку» у внутрішній кризі, що дозволить «Голосу» рухатися далі.

Водночас нардеп від «Голосу» Олександра Устінова розкритикувала це рішення. «У той час, коли вже всі осередки, крім Києва (де керівник теж Кіра Рудик), вийшли із закликом до Ярослава Железняка та Кіри Рудик піти з керівних посад у партії та зробити перевибори, «Голос» (а крім них там нікого вже майже не лишилося) виходить з заявою, що ми проведемо зʼїзд!!! Зʼїзд, де будуть усі помічники Кіри з мандатами від осередків, які вона наклєпала за останній місяць», — написала Устінова.