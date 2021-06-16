Офіс генпрокурора: Підхід Ірану до переговорів про катастрофу літака МАУ обурливий
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Офіс президента
Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов називає обурливим ставлення Ірану до розслідування катастрофи літака МАУ в січні 2020 року під Тегераном.
Про це він розповів в інтервʼю «Радіо Свобода».
Він поскаржився, що за підсумками переговорів українська сторона «нічого нового не почула». «У їхній справі 10 обвинувачуваних осіб, начебто 6 із них перебувають під вартою. Проте жодних документів на підтвердження цього факту нам не передали», — пояснив Мамедов.
Заступник генпрокурора також додав, що представники іранської сторони постійно посилаються на технічний звіт про катастрофу, який не має стосунку до визначення винних у тому, що сталося. Також Іран підкреслює, що підозрювані — військовослужбовці, а розкривати їхні персональні дані заборонено іранським законодавством.
Мамедов також зауважив, що Іран відмовляється створювати спільну слідчу групу, оскільки Україна розслідує цю справу як «умисне вбивство», тоді як іранські правоохоронці кваліфікують катастрофу як «ненавмисне вбивство».
«По суті, Україна самостійно розслідує цю трагедію, в той час коли постраждалі країни перебувають більш у позиції спостерігача. Так, справа важка, доступу до території, доказів, свідків немає, але ми маємо досвід роботи в умовах екстериторіальності. І родичі жертв нас просто не зрозуміють, якщо ми не будемо діяти. Сподіваюсь, що наші партнери теж розділяють таку позицію», — зазначив Мамедов.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- На початку червня іранська сторона запропонувала виплатити по $150 тисяч сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ українців. Але в МЗС України відмовилися.