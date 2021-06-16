Зеленський переконаний, що зустріч із Путіним все ж відбудеться, «але вони занадто відтягують»

Новини

Facebook / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться, однак він не впевнений, що та сторона хоче завершити війну.

Про це він заявив в інтервʼю іноземним ЗМІ.

«Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі, і я вважаю, що зустріч буде. Сьогодні я не знаю причин, але вони занадто відтягують. Та відтягуванням питання не вирішити. Порушують питання російської мови, церкви тощо», — переконаний Зеленський.

Однак президент не розуміє, про який порядок денний зустрічі може йтися, якщо на Донбасі гинуть люди, а в окупованому Криму висять російські прапори.

«У російської сторони може бути мільйон різних запитань щодо двосторонніх відносин. Та й у нас може бути мільйон запитань. Але коли люди хочуть закінчити війну, нормалізувати відносини, вони кажуть: так бог з нею, з тією аджендой, давай зустрінемося, давай, поїхали. А коли люди цього не хочуть, а прямо сказати не можуть (я не знаю, з чим це повʼязано), то починають говорити, що потрібна адженда, «двосторонні відносини», — наголосив Зеленський.

Зазначимо, що в середу, 16 червня, відбудеться зустріч Путіна із президентом США Джо Байденом — на ній будуть обговорювати, зокрема, Україну. Зеленський заявив, що було б краще, аби Байден перед зустріччю із Путіним зустрівся з ним. Однак президент України нагадав, що нещодавно вдруге говорив телефоном із Байденом: «Там якраз була конкретика».

У Зеленського ще не було особистої зустрічі з Путіним. Вони перетиналися лише 9 грудня 2019 року — на саміті «нормандської четвірки» в Парижі.