Зеленський переконаний, що зустріч із Путіним все ж відбудеться, «але вони занадто відтягують»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться, однак він не впевнений, що та сторона хоче завершити війну.
Про це він заявив в інтервʼю іноземним ЗМІ.
«Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі, і я вважаю, що зустріч буде. Сьогодні я не знаю причин, але вони занадто відтягують. Та відтягуванням питання не вирішити. Порушують питання російської мови, церкви тощо», — переконаний Зеленський.
Однак президент не розуміє, про який порядок денний зустрічі може йтися, якщо на Донбасі гинуть люди, а в окупованому Криму висять російські прапори.
«У російської сторони може бути мільйон різних запитань щодо двосторонніх відносин. Та й у нас може бути мільйон запитань. Але коли люди хочуть закінчити війну, нормалізувати відносини, вони кажуть: так бог з нею, з тією аджендой, давай зустрінемося, давай, поїхали. А коли люди цього не хочуть, а прямо сказати не можуть (я не знаю, з чим це повʼязано), то починають говорити, що потрібна адженда, «двосторонні відносини», — наголосив Зеленський.
Зазначимо, що в середу, 16 червня, відбудеться зустріч Путіна із президентом США Джо Байденом — на ній будуть обговорювати, зокрема, Україну. Зеленський заявив, що було б краще, аби Байден перед зустріччю із Путіним зустрівся з ним. Однак президент України нагадав, що нещодавно вдруге говорив телефоном із Байденом: «Там якраз була конкретика».
У Зеленського ще не було особистої зустрічі з Путіним. Вони перетиналися лише 9 грудня 2019 року — на саміті «нормандської четвірки» в Парижі.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».