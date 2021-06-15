«Не міг вчинити інакше». Виконавчий директор Ryanair пояснив, чому капітан посадив літак із Протасевичем у Мінську

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Відхилення рейсу Ryanair у Білорусь та посадка у Мінську, завдяки чому був заарештований опозиціонер Роман Протасевич, були «навмисним порушенням всіх міжнародних авіаційних правил».

Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі під час виступу в комітеті з транспорту палати громад парламенту Великої Британії, пише The Irish Times.

За словами О’Лірі, білоруські диспетчери повідомили екіпажу Ryanair, що вони отримали «реальну загрозу, що якщо літак увійде в повітряний простір Литви або спробує приземлитися в аеропорту Вільнюсу, то на борту вибухне бомба». В екіпажу не було підстав не довіряти цій інформації.

«Це буде безпрецедентно, якщо служба безпеки або державне агентство сфабрикувало повідомлення про загрозу, щоб розвернути літак», — сказав він.

Також виконавчий директор Ryanair пояснив, що капітан літака «неодноразово» звертався до Центру управління повітряним рухом у Мінську і просив надати відкриту лінію зв’язку з центром управління операціями Ryanair в Варшаві, але йому сказали, що там не відповідають, що «абсолютно не відповідало дійсності».

О’Лірі запевнив, що на капітана здійснювали «значний тиск», щоб він приземлився в Мінську.

«Йому не наказували це зробити, але в нього не було жодної альтернативи. [...] Капітан уточнив, який рівень загрози. Диспетчерська служба підтвердила, що йдеться про червоний рівень загрози. Отже, він не міг вчинити інакше», — наголосив представник авіакомпанії.

Окрім цього, О’Лірі розповів, що після посадки в салон літака зайшли «кілька невідомих осіб з відеокамерами», які «неодноразово намагалися змусити екіпаж сказати на відео, що вони добровільно вирушили до Мінська», але екіпаж відмовився.

Після цього пасажирів і екіпаж доправили в будівлю аеровокзалу, а капітан залишився на борту літака, але щоразу, коли він виходив із кабіни, його супроводжував озброєний охоронець.

«Це було дуже небезпечне і вороже середовище. [...] Врешті-решт приблизно через вісім годин ми повернули літак із Мінська», — додав О’Лірі.

Він також уточнив, що коли літак злетів, були відсутні п’ять пасажирів — Протасевич, його супутниця і троє «невстановлених осіб».

«Наскільки нам відомо від силових структур, ймовірно, це були троє співробітників КДБ. Зараз ми не знаємо, був це російський КДБ чи білоруський КДБ, і ми не впевнені, що є велика різниця», — зауважив він.