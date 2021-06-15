«Не мог поступить иначе». Исполнительный директор Ryanair объяснил, почему капитан посадил самолет с Протасевичем в Минске

По словам ОʼЛири, беларусские диспетчеры сообщили экипажу Ryanair, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба». У экипажа не было оснований не доверять этой информации.

Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл ОʼЛири во время выступления в транспортном комитете палаты общин парламента Великобритании, пишет The Irish Times .

Отклонение рейса Ryanair в Беларусь и посадка в Минске, благодаря чему был арестован оппозиционер Роман Протасевич , были «умышленным нарушением всех международных авиационных правил».

«Это будет беспрецедентно, если служба безопасности или государственное агентство сфабриковало сообщение об угрозе, чтобы развернуть самолет», — сказал он.

Также исполнительный директор Ryanair объяснил, что капитан самолета «неоднократно» обращался в Центр управления воздушным движением в Минске и просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что там не отвечают, что «абсолютно не соответствовало действительности».

ОʼЛири заверил, что на капитана осуществляли «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске.

«Ему не приказывали это сделать, но у него не было никакой альтернативы. [...] Капитан уточнил, какой уровень угрозы. Диспетчерская служба подтвердила, что речь идет о красном уровне угрозы. Следовательно, он не мог поступить иначе», — отметил представитель авиакомпании.

Кроме этого, ОʼЛири рассказал, что после посадки в салон самолета зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно отправились в Минск», но экипаж отказался.

После этого пассажиров и экипаж доставили в здание аэровокзала, а капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он выходил из кабины, его сопровождал вооруженный охранник.

«Это была очень опасная и враждебная среда. [...] В конце концов примерно через 8 часов мы вернули самолет из Минска», — добавил О'Лири.

Он также уточнил, что когда самолет взлетел, отсутствовали пять пассажиров — Протасевич, его спутница и трое «неустановленных лиц».

«Насколько нам известно от силовых структур, вероятно, это были трое сотрудников КГБ. Сейчас мы не знаем, был ли это российский КГБ или беларусский КГБ, и мы не уверены, что есть большая разница», — отметил он.