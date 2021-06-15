Медведчук поскаржився на Україну до Європейського суду з прав людини

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через «незаконні дії української влади».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його колега за фракцією Ренат Кузьмін.

«Він звинуватив чинний режим у політичній мотивації його кримінального переслідування, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу та особисту недоторканність», — написав Кузьмін.

На думку нардепа, рішення ЄСПЛ «нескладно передбачити», оскільки Верховний комісар ООН із прав людини раніше критикував закриття владою повʼязаних із Медведчуком опозиційних телеканалів.

«Нескладно передбачити і наслідки для суддів і прокурорів, які порушили закон на догоду великому начальству. Справа може бути розглянута в пріоритетному порядку, тобто рішення довго чекати не доведеться», — зазначив Кузьмін.