Байден перед зустріччю з Путіним назвав його «достойним суперником», але від слів про «вбивцю» не відмовився

Новини

The Washington Post / Contributor

Президент США Джо Байден напередодні зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 червня, назвав його «достойним суперником» і заявив, що його слова про «вбивцю» були чесними.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, цитує Politico.

«Я вже зустрічався з ним. Він розумний, жорсткий, і я б сказав, [...] що він гідний суперник», — сказав Байден і додав, що іноді потрібно укладати домовленості із суперниками.

Разом з тим він підтвердив свої березневі слова про те, що Путін — вбивця і сказав, що тоді він чесно відповів на запитання журналіста.

«Відповідь така: я вважаю, що в минулому він [Путін], фактично, визнавав, що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив. Але я не думаю, що це має велике значення з точки зору наступної зустрічі, яку ми маємо провести», — додав Байден.

Нагадаємо, що зустріч Путіна і Байдена відбудеться 16 червня у Швейцарії — за 2 дні після саміту НАТО. Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму.