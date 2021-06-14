«Необґрунтовані звинувачення». Путін відкинув участь Росії у кібератаках на США та запропонував Байдену співпрацю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Президент Росії Володимир Путін закликав Вашингтон надати докази того, що РФ або російські хакери причетні до кібератаки в США. Він вважає, що всі звинувачення на адресу Москви «необґрунтовані» і є «фарсом».
Про це він сказав в інтервʼю телеканалу NBC.
«Москву звинувачували багато в чому, зокрема й у втручанні в президентські вибори в США. І жодного разу вони не завдали собі клопоту надати будь-які підтвердження або докази. Просто необґрунтовані звинувачення», — заявив Путін.
Він сподівається, що Москва і Вашингтон зможуть обʼєднати зусилля у боротьбі з кіберзлочинністю.
«Це наша велика надія, що ми зможемо почати цей процес з нашими партнерами в США», — сказав очільник Кремля.
Білий дім уже неодноразово закликав Росію припинити кібератаки, які, як вважає Вашингтон, відбуваються з її території.
Також Путін заперечує, що дав наказ розправитися зі своїм політичним супротивником.
«У нас немає звички когось вбивати», — сказав він, але не гарантував, що Навальний, який зараз перебуває у вʼязниці, вийде на волю живим.
«Послухайте, такі рішення в цій країні не ухвалюються президентом. [У вʼязниці] з ним поводитимуться не гірше, ніж з будь-ким іншим», — додав Путін.
Крім того, в інтервʼю американському телеканалу Путін заявив про бажання обміняти увʼязнених.
«Я знаю, що у нас є деякі громадяни США, які перебувають у вʼязниці, але якщо подивитися на те, скільки громадян Російської Федерації перебувають у вʼязниці США, то це неспівмірно», — заявив він.
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- Байден попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.
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- 7 червня Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. У ній він просив НАТО надати покроковий план для членства України з чіткими датами. Байден запросив Зеленського в Білий дім у липні цього року.