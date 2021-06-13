«Відновити наші особисті контакти». Путін розповів, чого очікує від переговорів із Байденом

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Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Росії Володимир Путін розповів, чого очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка запланована на 16 червня у Женеві.

Про це він заявив в інтервʼю російському журналісту, цитує РБК.

«Відновити наші особисті контакти, відносини, налагодити прямий діалог, створити у тих напрямках, які представляють взаємні інтереси, механізми, які реально функціонують», — наголосив Путін.

За словами російського президента, зокрема йдеться про стратегічну стабільність, регіональні конфлікти, глобальну екологію, а також співпрацю в галузі економіки.

«Якщо ми після цієї зустрічі створимо механізми роботи за всіма цими напрямками, мені здається, було б уже добре. Можна було б сказати, що зустріч минула недаремно», — додав він.

Окрім цього, Путін заявив, що Росія готова налагодити зі США взаємну видачу злочинців.

«Якщо ми домовимося про видачу злочинців, значить, Росія піде на це, ми будемо це робити. Тільки в тому випадку, якщо інша сторона, а саме Сполучені Штати погодяться з тим же і будуть видавати відповідних злочинців Російській Федерації», — зауважив президент РФ.