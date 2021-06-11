Розкол у «Голосі»: нардеп Устінова вважає, що шансів на вирішення конфлікту немає

Новини

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Народний депутат від фракції «Голос» Олександра Устінова заявила, що не бачить шляхів вирішення конфлікту всередині політсили. Вона також повідомила, що зі Святославом Вакарчуком цю ситуацію не обговорювали.

Про це Устінова розповіла в інтерв’ю «Бабелю».

«При нинішньому керівництві фракції і партії я не уявляю, як можна співпрацювати. Після того, як я зрозуміла, що партію рейдерять, шансів нуль», — зазначила вона.

Нардеп підкреслила, що наразі колективного рішення про вихід із партії та фракції низки нардепів ще не ухвалили. Водночас вона заявила, що вони не спілкувалися ані з засновником партії Святославом Вакарчуком, ані зі співробітниками Dragon Capital.

«Всіх спонсорів можна переглянути у наших звітах, які ми подаємо до НАЗК. Але я точно можу сказати, що у нас зіпсувалися стосунки з багатьма спонсорами, коли вони зрозуміли, куди веде Кіра Рудик», — зазначила Устінова.