Розкол у «Голосі»: нардеп Устінова вважає, що шансів на вирішення конфлікту немає
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Народний депутат від фракції «Голос» Олександра Устінова заявила, що не бачить шляхів вирішення конфлікту всередині політсили. Вона також повідомила, що зі Святославом Вакарчуком цю ситуацію не обговорювали.
Про це Устінова розповіла в інтерв’ю «Бабелю».
«При нинішньому керівництві фракції і партії я не уявляю, як можна співпрацювати. Після того, як я зрозуміла, що партію рейдерять, шансів нуль», — зазначила вона.
Нардеп підкреслила, що наразі колективного рішення про вихід із партії та фракції низки нардепів ще не ухвалили. Водночас вона заявила, що вони не спілкувалися ані з засновником партії Святославом Вакарчуком, ані зі співробітниками Dragon Capital.
«Всіх спонсорів можна переглянути у наших звітах, які ми подаємо до НАЗК. Але я точно можу сказати, що у нас зіпсувалися стосунки з багатьма спонсорами, коли вони зрозуміли, куди веде Кіра Рудик», — зазначила Устінова.
- Раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення документа в КСУ проголосували 267 нардепів, зокрема й представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія». За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- 7 червня з «Голосу» вийшов Сергій Притула. Він сказав, що нинішня позиція партії не відповідає її початковим основам. У партії пізніше заявили, що Притула «хотів отримати керівні посади за будь-яку ціну» .
- За словами Ярослава Юрчишина, ще мінімум 10 його однопартійців розглядають вихід із політсили через «зловживання владою з боку керівництва».