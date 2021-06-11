Арестович: Росія відмовилася відпустити чотирьох важкохворих українців, а у своєму списку на обмін подала фейкових людей
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох важкохворих полонених.
Про це заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі ток-шоу «Право на владу».
«Кравчук виступив вчора з ініціативою: давайте обміняємо чотирьох важкохворих людей, вони там у реанімації. Відмовлено», — розповів він.
За словами Арестовича, українська сторона у ТКГ подала список із приблизно 90 людей — це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань. Він також уточнив, що такий список, починаючи з липня 2020 року, подають щомісяця 19 числа.
Водночас, додав Арестович, російська сторона в ТКГ подала фейкових осіб до списку на обмін полоненими.
«Вони подають практично 90 осіб, а реально Служба безпеки встановила 16. Вони подають фейкових людей, осіб, яких не існує. Наші підтверджені всі, в них 16 підтверджені. Це довга історія, чому не йде обмін? Тому що нас направляють на прямі переговори з «ЛНР» і «ДНР», — наголосив речник делегації в ТКГ.
Арестович пояснив це тим, що «росіяни привчені торгувати головами», а навчилися цього в Сирії та Чечні. Він також повідомив, що в полоні є люди, які не повʼязані з військовим конфліктом.
«Стаття, яку їм висунули «органи» самопроголошених республік, наприклад, крадіжка, розбій, несплата аліментів. Тому настільки складно паритетно обміняти», — зауважив він.
- Раніше українська делегація в ТКГ відмовилася продовжувати переговори в Мінську через «думки проросійського напряму й антиукраїнського характеру» в Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що не проти перенести переговорний майданчик з Мінська.
- 20 квітня президент Зеленський запропонував Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі. Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно безпосередньо спілкуватися з ватажками бойовиків «Л/ДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час». Зеленський після заявив, що зустріч із Путіним у перспективі відбудеться.
- Останній обмін утримуваними між Україною і бойовиками «ЛДНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО.