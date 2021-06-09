Депутат Юрчишин заявив про готовність мінімум 10 нардепів вийти з «Голосу». Керівництво партії відреагувало

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Депутат фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив, що мінімум 10 його однопартійців розглядають вихід з політсили через «зловживання владою з боку керівництва».

Про це він розповів «Українській правді».

За словами депутата, вийти з партії можуть він, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль і Андрій Шараскін.

Юрчишин заявив, що партія вичерпала себе як політичний механізм, а дії керівництва вказують на узурпацію владою. Він додав, що з партії вже почали виключати «неугодних» в обласних осередках через незгоду зі статутом «Голосу», а на місце їх приходять технічні кандидати, серед яких помічник голови партії Кіри Рудик.

У себе на Facebook Юрчишин підтвердив слова «УП» і репостнув заяву осередку в Чернівецькій області, в якій вимагають виключення Рудик з партії.

Причиною названа узурпація влади, кулуарні переговори з Офісом президента і «Слугою народу», чистки в партії та ігнорування звернень представників місцевих організацій.

Реакція

У пресслужбі «Голосу» заявили, що офіційно про наміри вийти ніхто з депутатів поки не повідомляв. Там обіцяють реагувати вже за фактом конкретних дій окремих депутатів.

«Про можливі наміри деяких членів фракції «Голос» виходити з неї нам відомо виключно з коментарів ЗМІ двох народних депутатів. Партія реагуватиме на конкретні дії, як-от вихід депутатів із фракції», — заявили в політсилі.