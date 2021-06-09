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У вихідні центри масової вакцинації працюватимуть у 14 регіонах України. Де їх облаштують

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Matt Allworth / Flickr

У вихідні 12—13 червня центри масової вакцинації від коронавірусу працюватимуть у 14 регіонах.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Там робитимуть щеплення тим, хто записався на вакцинацію через додаток «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Вакцинуватимуть українців китайським препаратом CoronaVac.

Центри будуть розташовуватися:

«Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації у країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей», — зазначив заступник міністра та головний санітарний лікар Ігор Кузін.