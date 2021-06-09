У вихідні центри масової вакцинації працюватимуть у 14 регіонах України. Де їх облаштують
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
У вихідні 12—13 червня центри масової вакцинації від коронавірусу працюватимуть у 14 регіонах.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Там робитимуть щеплення тим, хто записався на вакцинацію через додаток «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Вакцинуватимуть українців китайським препаратом CoronaVac.
Центри будуть розташовуватися:
- у Львівській області — 8. З них 3 — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області — 7. З них 4 — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області — 5. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області — 3 в Херсоні;
- у Чернівецькій області — 2 в Чернівцях;
- у Київській області — 2 у Броварах і Білій Церкві;
- у Києві — 1;
- у Тернопільській — 1 у Тернополі;
- у Рівненській області — 1 у Рівному;
- у Дніпропетровській області — 1 у Дніпрі;
- у Хмельницькій області — 1 у Хмельницькому;
- у Житомирській області — 1 у Житомирі;
- у Черкаській області — 1 у Черкасах;
- у Донецькій області — 1 у Маріуполі.
«Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації у країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей», — зазначив заступник міністра та головний санітарний лікар Ігор Кузін.
- У травні в Україні відкрили три великі центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- Згодом в Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Один центр відкриють у Тернополі.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.