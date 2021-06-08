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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

У Львівській області відкриють ще чотири центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюватимуть у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.

Про це пише пресслужба Львівської ОДА.

«Передбачається облаштування центрів вакцинації в інших містах Львівщини — Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді. Наразі обговорюємо варіанти локацій для розміщення центрів у цих містах», — зазначив регіональний координатор з вакцинації у Львівській області Олег Когут.

Також він розповів, що у самому Львові розглядають ще кілька локацій для відкриття центрів — на території ТРЦ «Форум» та у кінопалаці О. Довженка.