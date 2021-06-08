Лукашенко посилив покарання за проведення протестів у Білорусі та поширення даних силовиків

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів та екстремізм.

Документ у вівторок, 8 червня, опублікували на Національному правовому інтернет-порталі.

Згідно з законом запроваджується кримінальна відповідальність за:

створення екстремістського формування та участь у ньому (до чотирьох років обмеження або до шести років позбавлення волі), підготовку до участі, фінансування такої діяльності (арешт, обмеження або позбавлення волі до п’яти років, у разі повторних дій — до восьми років в’язниці) і сприяння їй (до чотирьох років обмеження або до шести років позбавлення волі, повторно — до семи років в’язниці),

неодноразове порушення порядку проведення масових заходів — можуть бути притягнуті особи, які двічі протягом року були засуджені за статтею 24.23 КоАП за несанкціоновані акції і протягом року після другого покарання знову порушили законодавство про масові заходи (арешт, до трьох років обмеження або позбавлення волі),

незаконне збирання і поширення особистих даних (до трьох років обмеження або позбавлення волі, якщо йдеться про силовиків чи чиновників — до п’яти років).

Також закон посилює відповідальність за вбивство співробітника міліції або військовослужбовця (до 12 років позбавлення волі), за насильство або загрозу щодо силовиків і суддів (від п’яти років обмеження до семи років позбавлення волі), за опір міліціонерам (до трьох років в’язниці) і за публічну образу представника влади (штраф, арешт, до трьох років обмеження або позбавлення волі).

Документом встановлена кримінальна відповідальність і для власників інтернет-ресурсів за поширення забороненої інформації: громадські роботи, штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі.

До того ж збільшені терміни за ухилення від сплати податків: до семи років за заподіяння шкоди у великому розмірі (було до трьох років), до 12 років — в особливо великому (було до семи років).

Основні положення закону набудуть чинності через 10 днів, решта — через три місяці.