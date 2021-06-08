Лукашенко посилив покарання за проведення протестів у Білорусі та поширення даних силовиків
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів та екстремізм.
Документ у вівторок, 8 червня, опублікували на Національному правовому інтернет-порталі.
Згідно з законом запроваджується кримінальна відповідальність за:
- створення екстремістського формування та участь у ньому (до чотирьох років обмеження або до шести років позбавлення волі), підготовку до участі, фінансування такої діяльності (арешт, обмеження або позбавлення волі до п’яти років, у разі повторних дій — до восьми років в’язниці) і сприяння їй (до чотирьох років обмеження або до шести років позбавлення волі, повторно — до семи років в’язниці),
- неодноразове порушення порядку проведення масових заходів — можуть бути притягнуті особи, які двічі протягом року були засуджені за статтею 24.23 КоАП за несанкціоновані акції і протягом року після другого покарання знову порушили законодавство про масові заходи (арешт, до трьох років обмеження або позбавлення волі),
- незаконне збирання і поширення особистих даних (до трьох років обмеження або позбавлення волі, якщо йдеться про силовиків чи чиновників — до п’яти років).
Також закон посилює відповідальність за вбивство співробітника міліції або військовослужбовця (до 12 років позбавлення волі), за насильство або загрозу щодо силовиків і суддів (від п’яти років обмеження до семи років позбавлення волі), за опір міліціонерам (до трьох років в’язниці) і за публічну образу представника влади (штраф, арешт, до трьох років обмеження або позбавлення волі).
Документом встановлена кримінальна відповідальність і для власників інтернет-ресурсів за поширення забороненої інформації: громадські роботи, штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі.
До того ж збільшені терміни за ухилення від сплати податків: до семи років за заподіяння шкоди у великому розмірі (було до трьох років), до 12 років — в особливо великому (було до семи років).
Основні положення закону набудуть чинності через 10 днів, решта — через три місяці.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести були з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей уже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнано політичними вʼязнями.
- У травні Лукашенко підписав закон про держзахист правоохоронців і суддів, а також закон про нацбезпеку, який розширює права силовиків. Зокрема, поліція і ОМОН більше не несуть відповідальності за шкоду, якщо застосовували силу і зброю або техніку для придушення «масових заворушень». Також правоохоронці тепер можуть забороняти людям знімати на камеру або фотографувати їхні дії.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ опублікував інтервʼю з Протасевичем, в якому він публічно визнав свою провину у закликах до протестів у Білорусі та запевнив, що поважає Лукашенка.