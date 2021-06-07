Справа про хабар у $6 млн: обвинувачена Мазурова пішла на угоду зі слідством

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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Ексголова департаменту Державної фіскальної служби Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством у справі про хабар керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду.

Про факт угоди повідомив адвокат Мазурової Сергій Титаренко, що стало несподіванкою для захисту інших обвинувачених. Прокурор САП підтвердив укладення угоди, а адвокат Мазурової подав клопотання про виділення матеріалів його підзахисної в окреме провадження.

Суддя задовольнив клопотання Титаренка. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.