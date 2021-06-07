Офіс генпрокурора: Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів справи про катастрофу літака МАУ
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- Олег Панфілович
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», яка сталася 8 січня 2020 року під Тегераном.
Про це в Twitter повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
«Родичі жертв рейсу PS752 запитують про закінчення переговорів між Україною та Іраном. Офіційного підтвердження початку судового процесу ми не отримали. Іран пообіцяв надати нам доступ до матеріалів справи в суді Тегерана, а також інформацію про кваліфікацію злочину і заходи зі встановлення винних», — написав він.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- На початку червня іранська сторона запропонувала виплатити по $150 тисяч сім’ям загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ. Але у МЗС України відмовилися.