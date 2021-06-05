Уряд Білорусі заявив, що вимагатиме компенсації за заборону на перельоти для своїх компаній

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Премʼєр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що Білорусь розраховує на компенсацію через заборону на перельоти для білоруських літаків.

Про це він заявив державному агентству БЕЛТА.

За його словами, усі заяви та дії білоруської влади завжди свідчили про її прагнення до партнерських та добросусідських відносин. «Ми робили для цього все. Але якщо йдеться про збитки нашим компаніям, ми маємо повне право компенсувати ці збитки. Комплекс заходів у відповідь на санкції готовий», — заявив Головченко.

За словами білоруського премʼєра, самопроголошена влада країни впевнена в своїй правоті і «готова відстоювати свої інтереси в судовому порядку» через ситуацію з примусовою посадкою літака Ryanair. Він також вважає, що Білорусь може розраховувати на компенсацію через «завдані збитки».