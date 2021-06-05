У Сербії та Аргентині почали виробляти російську вакцину «Супутник V»

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Аргентина та Сербія офіційно почали промислове виробництво російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російський держтелеканал «Россия 24».

Агентство пише, що в ефірі каналу показали, як президент Росії Володимир Путін через відеозвʼязок спостерігав за початком виробництва вакцин в обох країнах.

Російська вакцина, вироблена в Аргентині та Сербії, спочатку буде використовуватися для внутрішніх потреб, а згодом, як йдеться у заяві Російського фонду прямих інвестицій, який займається продажем вакцини, її будуть експортувати.

«Радіо Свобода» зазначає, що у Сербії вакцину вироблятимуть на базі інституту «Торлак». Пробне виробництво вакцини у країні розпочали у квітні — субстанцію для неї привозять з Росії, в Белграді її лише пакують в ампули. Досі було вироблено три пробні серії, які пройшли відповідний контроль у Росії. На цьому етапі планують виробити чотири мільйони доз. Згодом белградський інститут мав би опанувати повний цикл виробництва вакцини.

Російська вакцина не визнана Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) та Європейським агентством з лікарських засобів.

Нагадаємо, влада Словаччини у квітні заявила, що отримані зразки «Супутника V» відрізняються від тих, про які писав науковий журнал The Lancet. У відповідь Росія зажадала повернути препарат.

Також через російську вакцину у Словаччині навіть сталася політична криза — міністра охорони здоровʼя звільнили за таємну закупівлю «Супутника V», а пізніше подав у відставку премʼєр Ігор Матович.