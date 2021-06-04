Іран запропонував виплатити по $150 тисяч сім’ям загиблих у катастрофі літака МАУ. У МЗС України відмовилися

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isna.ir

Іранська сторона запропонувала виплатити по 150 тисяч доларів сім’ям загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ. Але у МЗС України відмовилися.

Про це пише посольство Ірану в Україні у своєму Facebook.

Там зазначили, що під час третього туру перемовин стосовно збиття літака обговорювали низку питань, зокрема стосовно кримінальних проваджень, а також безпеки польотів над Іраном.

«Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. дол. за кожного загиблого, згідно з постановою уряду Ісламської Республіки Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців», — йдеться у повідомленні.

Але у МЗС України зазначили, що відкинули цю пропозицію. Речник відомства Олег Ніколенко пояснив, що питання виплати компенсацій є важливим елементом забезпечення справедливості. А тому визначенню суми має передувати встановлення винних у збитті літака та притягнення їх до відповідальності.

«Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат. Конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням», — сказав Ніколенко.