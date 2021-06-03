ДБР викрило схему експосадовців Міненерговугілля на 1,5 мільярда гривень, слідчі провели пів сотні обшуків
- Автор:
- Катерина Кадакова
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ДБР
Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему зловживань Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — на 1,5 мільярда гривень.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідства, посадовці Міненерговугілля у 2017 році, у змові з представниками обласних і міських газорозподільних компаній, уклали з 37 приватними операторами договори, що передбачили безоплатне користування державним майном.
При цьому постановою Кабміну від 21 лютого 2017 року за експлуатацію газорозподільних систем встановлена щорічна оплата — до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості.
У ДБР підрахували, що за три роки держава недоотримала 1,488 мільярда гривень через зловживання посадовців Міненерговугілля.
3 червня слідчі одночасно провели 47 обшуків на території України, зокрема в міністерстві, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у 37 операторів газорозподільних систем та вдома у колишніх високопосадовців Міненерговугілля. Досудове розслідування триває.
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