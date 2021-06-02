«Нам не буде чим платити за українську армію». Зеленський заявив, що «Північний потік — 2» позбавить фінансування ЗСУ

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Соколовська Інна / УНІАН

У разі запуску російського газопроводу «Північний потік — 2» Україна недоотримуватиме щонайменше $3 млрд на рік, які заробляла на транзиті газу до Європи, і не зможе фінансувати свою армію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США у Києві 2 червня.

«Північний потік — 2» відключить Україну від постачання газу, а значить, «відключить» нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік… Нам не буде чим платити за українську армію», — сказав він.

За словами Зеленського, Україна на східному кордоні захищає Європу та європейські цінності, для чого їй потрібне сильне та добре забезпечене військо.

«Не дати добудувати та ввести в експлуатацію «Північний потік — 2» можуть лише США й адміністрація президента Байдена. «Північний потік — 2» — це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя РФ, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста — не давати зброю ворогу», — наголосив президент України.

Глава держави також зауважив, що розуміння всіх загроз, які становить трубопровід, особливо актуальне напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна.

Водночас Зеленський заявив, що існує ще одна загроза, яка може посилити позиції Росії у Європі — ненадання Україні чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Окрім цього, президент України сподівається, що США підтримають українців у питанні деокупації Криму своєю присутністю на найвищому рівні на саміті Кримської платформи, який запланований на 23 серпня.