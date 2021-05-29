США оголосили про санкції проти Білорусі. Авіасполучення припиняють

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

США повернуть санкції проти девʼяти держпідприємств Білорусі та планують 3 червня ввести нові цільові санкції щодо представників режиму Олександра Лукашенка через інцидент з літаком Ryanair і затриманням Романа Протасевича.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.

«Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами і союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, повʼязаних із триваючими порушеннями прав людини, корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня», — заявила Псакі.

Міністерство фінансів готує для президента США новий указ, який дасть розширені повноваження для введення санкцій. З цього питання американський Мінʼюст і ФБР тісно співпрацюють з ЄС.

Псакі зазначила, що Вашингтон вирішив призупинити дію угоди про повітряне сполучення між США та Білоруссю.