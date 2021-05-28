Слідком Білорусі стверджує, що повідомлень про мінування літака Ryanair було декілька

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У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що надійшло кілька повідомлень про мінування рейсу Ryanair, на якому летів ексголовний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це повідомляє TUT.by.

«Уже встановлено, що повідомлень про «замінування» літака було кілька — о 12:25 і о 12:56», — повідомили у відомстві.

Напередодні стало відомо, що електронний лист, відправлений «представником ХАМАСу» в мінський аеропорт із загрозою вибуху літака Ryanair був отримано майже через пів години після того, як диспетчери попередили екіпаж про нього.

Проєкт «Досьє», а також видання The Daily Beast і Der Spiegel встановили, що лист із загрозою надійшов і до литовських аеропортів. Виходячи з даних «Досьє», о 12:25 литовські аеропорти отримали лист від «терористів», о 12:33 білоруська сторона поінформувала екіпаж про можливу загрозу вибуху і тільки о 12:57 мінський аеропорт отримав лист із погрозами про бомбу