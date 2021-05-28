Міжнародна організація цивільної авіації розслідує інцидент у Мінську. Гендиректор Ryanair направив до Білорусі листа
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування обставин, які призвели до перехоплення рейсу Ryanair і затримання у Мінську журналіста Романа Протасевича. Водночас гендиректор авіакомпанії написав листа Білорусі і назвав інцидент «навмисним викраденням».
Про це йдеться у заяві організації, а про лист пише The Wall Street Journal.
«Посилаючись на статтю 55 Чиказької конвенції, Рада організації вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів», — зазначили в ICAO.
За словами міністра транспорту Ірландії Імона Райана, перші результати розслідування мають бути оприлюднені вже 25 червня.
Разом з тим гендиректор Ryanair Майкл ОʼЛірі направив лист до Департаменту авіації Білорусі в якому назвав розворот літака «навмисним викраденням». Також він заявив, що Білорусь зробила з цього приводу неправдиві заяви, адже:
- Білорусь не намагалася звʼязатися з центральним офісом Ryanair.
- Співробітники Мінського національного аеропорту перешкоджали літаку швидко повернутися в небо.
- Співробітники аеропорту відмовилися заправляти літак, а потім відмовилися приймати оплату палива за кредитною картою.
- Аеропорт не зміг надати перекладача на англійську мову.
ОʼЛірі закликав звільнити Романа Протасевича і встановити особи трьох інших людей (росіян), які покинули літак в Мінську. Ryanair вважає, що вони є агентами КГБ, які «діють за наказом вашого уряду організувати незаконний викрадення наших літаків».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАСу». Однак рух одразу це заперечив.
- Україна, Британія, Латвія, Литва і низка інших країн припинили авіасполучення з Білоруссю і тимчасово призупинили дозвіл авіакомпанії «Белавіа». Компанія через це скоротить персонал.