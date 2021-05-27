G7 вимагає від Мінська звільнити Протасевича. Німеччина погрожує «болючими» санкціями

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Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) вимагають від Білорусі негайно звільнити журналіста Романа Протасевича і його супутницю Софію Сапегу.

Про це йдеться у спільній заяві країн на сайті британського уряду.

«Ця акція [приземлення рейсу FR4978] є серйозним нападом на свободу ЗМІ. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення Романа Протасевича, а також всіх журналістів і політичних вʼязнів, яких утримують у Білорусі», — заявили в G7, додавши, що інакше Мінськ чекають нові санкції.

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас окремо заявив, що режим Олександра Лукашенка потрапить під «болючі» санкції, які торкнуться «всіх структур економіки та платіжної системи».