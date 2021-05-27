Порошенко не з’явився на допит в СБУ у справі Козака — Медведчука. Його викликали повторно

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Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr

Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ як свідок у кримінальній справі Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оскільки він не зʼявився, на допит його викликали повторно — на 31 травня 2021 року.

СБУ

Водночас сам Порошенко вранці 27 травня повідомив, що він поїхав «назустріч сонцю». Його соратник Юрій Бірюков уточнив, що той поїхав на передову віддавати батальйонний комплект камер спостереження.