Суд закрив адміністративне провадження щодо ексголови КС Тупицького

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Пресслужба Конституційного суду

Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Протоколи стосуються двох епізодів: дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час голосування за рішення щодо електронного декларування та недекларування ділянок в окупованому Криму.

Ці протоколи до суду скерувало у лютому Національне агентство з питань запобігання корупції.

Раніше журналісти проєкту «Схеми» зʼясували, що Тупицький ще до анексії півострова володів маєтком і землею під ним у Кореїзі, неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку (126 кв. м) біля будинку у свою власність. Ділянку він придбав у росіянина Володимира Рисятова, але не вказав у деклараціях, що став її власником.