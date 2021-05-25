«Укрпошта» продовжить доставляти відправлення у Білорусь — наземним транспортом замість літаків

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«Укрпошта» продовжить доставляти відправлення у напрямках з та до Білорусі. Доставку посилок здійснюватимуть наземним автотранспортом.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Укрпошта» не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі […] Також надасть можливість «Белпошті» відправляти посилки до українських клієнтів», — зазначили у компанії.

Там розповідають, що кожного місяця з України до Білорусі відправляли до 10 тисяч посилок та листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України.

У компанії також додають, що забезпечать транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним автотранспортом. Водночас, попереджають про можливі зміни у строках доставки.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю. Разом з тим, додають, що потік на цій ділянці кордону не критичний, а якщо буде зростання, то готові збільшити кількість нарядів.

Зазначимо, посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як українцям повернутися з Білорусі після закриття авіасполучення.