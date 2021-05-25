«Укрпочта» продолжит доставлять отправления в Беларусь — наземным транспортом вместо самолетов

«Укрпочта» продолжит доставлять отправления в направлениях из и в Беларусь. Доставку посылок будет осуществлять наземным автотранспортом.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Укрпочта» не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь [...] Также позволит «Белпочте» отправлять посылки к украинским клиентам», — отметили в компании.
Там рассказывают, что каждый месяц из Украины в Беларусь отправляли до 10 тысяч посылок и писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.
В компании также добавляют, что обеспечат транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным автотранспортом. В то же время, предупреждают о возможных изменениях в сроках доставки.
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что пограничники ожидают увеличения пассажиропотока на границе с Беларусью. Вместе с тем, добавляют, что поток на этом участке границы не критичен, а если будет рост, то готовы увеличить количество нарядов.
Отметим, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, как украинцам вернуться из Беларуси после закрытия авиасообщения.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». Однако там сразу это опровергли.
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. В обход уже летают AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM и SAS. Великобритания и Франция к тому же приостановили разрешение на полеты беларусской авиакомпании «Белавиа».
- Со среды (26 мая) с 00:00 Украина тоже прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.