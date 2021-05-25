«Укрпочта» продолжит доставлять отправления в Беларусь — наземным транспортом вместо самолетов

«Укрпочта» продолжит доставлять отправления в направлениях из и в Беларусь. Доставку посылок будет осуществлять наземным автотранспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Укрпочта» не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь [...] Также позволит «Белпочте» отправлять посылки к украинским клиентам», — отметили в компании.

Там рассказывают, что каждый месяц из Украины в Беларусь отправляли до 10 тысяч посылок и писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

В компании также добавляют, что обеспечат транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным автотранспортом. В то же время, предупреждают о возможных изменениях в сроках доставки.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что пограничники ожидают увеличения пассажиропотока на границе с Беларусью. Вместе с тем, добавляют, что поток на этом участке границы не критичен, а если будет рост, то готовы увеличить количество нарядов.

Отметим, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, как украинцам вернуться из Беларуси после закрытия авиасообщения.