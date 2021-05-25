Посол України Кизим розповів, як українцям повернутися з Білорусі після закриття авіасполучення

Новини

УНІАН

З опівночі 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Останній літак з Мінська прилітає до Києва 25 травня о 23:40, а вилітає туди о 20:05.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів у коментарі «BBC Україна», як українцям повернутися після закриття авіасполучення.

За його словами, українці часто їздять до Білорусі на лікування. Крім того, Мінськ ще використовувався як авіахаб для поїздок у Росію.

Найперше, радить Кизим, треба звертатися до консульства на гарячу лінію посольства. «Ми даємо поради людям, які потрапили у складні ситуації. Кожен випадок розглядається окремо», — додав він.

Кизим зазначив, що наразі основний варіант, як можна виїхати з Білорусі, — це наземний транспорт. «Якщо людина є громадянином України і не проживає тут [у Білорусі] на постійній основі, то обмежень на виїзд з Білорусі в неї немає. Автобуси регулярно їздять до України з Мінська, Гомелю, Бресту. І до кордону, і до Києва, Чернігова», — додає дипломат.

Ще одна опція, додав Кизим, скористатися пересадкою — зараз з Мінська можна полетіти до Стамбулу, а звідти до Києва. В українському посольстві вказують, що українцям, які з 26 травня прилітають до Білорусі транзитом, «необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю». У разі отримання дозволу на транзитний проїзд необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України.

Людем, які їдуть на лікування до Білорусі чи з лікування, теж радять звернутися до посольства. «Але якщо у таких людей є офіційне запрошення від білоруських лікувальних закладів, то ці питання з білоруським МОЗ і прикордонниками ми вирішували. Люди безперешкодно приїжджали наземним транспортом», — додав Кизим.

Для українців, які проживають в Білорусі на постійній основі та мають посвідку на проживання, діють певні обмеження, які ще раніше запровадила білоруська влада. Для виїзду з Білорусі, навіть щоб просто повернутися в Україну, їм потрібно отримати спеціальні дозволи.