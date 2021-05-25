Посол України Кизим розповів, як українцям повернутися з Білорусі після закриття авіасполучення
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
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УНІАН
З опівночі 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Останній літак з Мінська прилітає до Києва 25 травня о 23:40, а вилітає туди о 20:05.
Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів у коментарі «BBC Україна», як українцям повернутися після закриття авіасполучення.
За його словами, українці часто їздять до Білорусі на лікування. Крім того, Мінськ ще використовувався як авіахаб для поїздок у Росію.
Найперше, радить Кизим, треба звертатися до консульства на гарячу лінію посольства. «Ми даємо поради людям, які потрапили у складні ситуації. Кожен випадок розглядається окремо», — додав він.
Кизим зазначив, що наразі основний варіант, як можна виїхати з Білорусі, — це наземний транспорт. «Якщо людина є громадянином України і не проживає тут [у Білорусі] на постійній основі, то обмежень на виїзд з Білорусі в неї немає. Автобуси регулярно їздять до України з Мінська, Гомелю, Бресту. І до кордону, і до Києва, Чернігова», — додає дипломат.
Ще одна опція, додав Кизим, скористатися пересадкою — зараз з Мінська можна полетіти до Стамбулу, а звідти до Києва. В українському посольстві вказують, що українцям, які з 26 травня прилітають до Білорусі транзитом, «необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю». У разі отримання дозволу на транзитний проїзд необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України.
Людем, які їдуть на лікування до Білорусі чи з лікування, теж радять звернутися до посольства. «Але якщо у таких людей є офіційне запрошення від білоруських лікувальних закладів, то ці питання з білоруським МОЗ і прикордонниками ми вирішували. Люди безперешкодно приїжджали наземним транспортом», — додав Кизим.
Для українців, які проживають в Білорусі на постійній основі та мають посвідку на проживання, діють певні обмеження, які ще раніше запровадила білоруська влада. Для виїзду з Білорусі, навіть щоб просто повернутися в Україну, їм потрібно отримати спеціальні дозволи.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАСу». Однак рух одразу це заперечив.
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. В обхід уже літають AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM і SAS. Велика Британія і Франція до того ж призупинили дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа».