МЗС: Заборона європейським авіакомпаніям літати через Білорусь може збільшити прибутки України

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує економічні вигоди для України від рішення Європейського Союзу заборонити авіакомпаніям літати через Білорусь.

Про це він заявив у коментарі, передає Інтерфакс-Україна.

«Насамперед у цій ситуації ми піклуємося, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася у своєму свавіллі і почала поважати права людини та міжнародні правила», — сказав Кулеба.

Він підкреслив, що українська влада «не знає, що там у білоруському КДБ придумали проти кого з наших співвітчизників, і тому Україна має їх захищати».

Міністр додав, що це рішення також приведе до певного збільшення прибутку України, тому що авіакомпанії ЄС та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю та платили до її бюджету відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну і, відповідно, платитимуть транзитні кошти Україні.

За його словами, влада Білорусі перетнула «чергову червону лінію» і такі дії не можуть залишатися без відповіді. «Тому що якщо наразі спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще нахабніше та жорстокіше. Тому відповідь має бути дуже принципова», — наголосив міністр.