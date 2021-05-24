Зеленський доручив уряду припинити авіасполучення з Білоруссю
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
В ОП розповіли, що у президента відбулася нарада, на якій проаналізували вчорашні події щодо примусової посадки у Мінську пасажирського літака компанії Ryanair з колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.
У нараді взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та четверо міністрів — Дмитро Кулеба, Арсен Аваков, Герман Галущенко та Олександр Кубраков.
«З огляду на ситуацію що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави», — повідомили у ОП за підсумками наради.
Шмигаль після наради скликав позачергове засідання уряду на завтра (25 травня), на якому і розглянуть питання авіасполучення. За словами глави уряду, Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Він обіцяє, що Україна «належним чином» відреагує на ситуацію щодо примусової посадки літака.
Зазначимо, Велика Британія і Литва на тлі примусової посадки літака Ryanair вирішили припинити польоти через територію Білорусі.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Білоруська опозиція, низка країн Євросоюзу і США засудили дії влади Білорусі та вимагають звільнити Протасевича. Білорусь назвала «войовничою» реакцію країн. Режим Лукашенка підтримала Росія, депутати парламентської партії ОПзЖ, а також нардеп Євгеній Шевченко, якого на тлі цього виключили зі «Слуги народу».
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязням. Де він зараз перебуває — невідомо. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.