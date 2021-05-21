Європейські авіакомпанії відновлюють рейси до Ізраїлю. МАУ планує рейси з 24 травня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pixabay
Авіакомпанії Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines відновлюють польоти в Ізраїль з 23 травня на тлі припинення обстрілів між ізраїльською армією і ХАМАСом.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Ідеться насамперед про рейси в Тель-Авів.
Увечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в секторі Гази. Бойовики ХАМАСу теж погодилися на перемирʼя, але при цьому обидві сторони заявили про свою перемогу.
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розглядає відновлення рейсів до Тель-Авіва з 24 травня.
«МАУ спостерігає позитивну тенденцію в нормалізації ситуації. Тому після проведення внутрішньої оцінки ризиків, врахування чинних норм аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю МАУ розглядає можливість відновити рейси з 24 травня», — йдеться в повідомленні.
- Усі іноземні авіакомпанії припинили польоти до Ізраїлю 16 травня.
- Масовані обстріли між ХАМАСом, «Ісламським джихадом» і Ізраїлем почалися 10 травня. Армія оборони Ізраїлю почала операцію «Страж стіни» із застосуванням наземних сил. До 20 ракет по Ізраїлю випустили з території Лівану. У відповідь ЦАХАЛ обстріляв місця їхнього запуску.