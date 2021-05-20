Кличко: Правоохоронці провели понад 60 обшуків — їм дали команду «знайти хоч щось»

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Юлія Вебер / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронці за останні 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах Києва та в структурних підрозділах Київської міськдержадміністрації.

В інтервʼю «Бабелю» він сказав, що у правоохоронців є установка «знайти хоч щось».

Масові обшуки він пояснив спробами дискредитувати київську владу і його зокрема. «У мене таке відчуття від тих меседжів, які я отримую, що хочуть зробити такий образ корупціонера, що все в місті погано [...] і все це кришує Кличко. Це маніпулятивна інформація», — сказав Кличко.

У маніпуляції він звинуватив Державну фіскальну службу. Звинувачення у несплаті податків він назвав надуманими, оскільки комунальні підприємства регулярно поповнюють бюджет. За словами мера, владі приписують несплату підрядників. «Що вони роблять з грошима, які їм заплатили за послуги — це не відповідальність мерії», — пояснив Кличко.

Кличко стверджує, що обшуки проводяться за командами з Офісу президента. «Даються вказівки швидко знайти хоч щось, все що завгодно», — зазначив Кличко.