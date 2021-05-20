Кличко: Правоохоронці провели понад 60 обшуків — їм дали команду «знайти хоч щось»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Юлія Вебер / «Бабель»
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронці за останні 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах Києва та в структурних підрозділах Київської міськдержадміністрації.
В інтервʼю «Бабелю» він сказав, що у правоохоронців є установка «знайти хоч щось».
Масові обшуки він пояснив спробами дискредитувати київську владу і його зокрема. «У мене таке відчуття від тих меседжів, які я отримую, що хочуть зробити такий образ корупціонера, що все в місті погано [...] і все це кришує Кличко. Це маніпулятивна інформація», — сказав Кличко.
У маніпуляції він звинуватив Державну фіскальну службу. Звинувачення у несплаті податків він назвав надуманими, оскільки комунальні підприємства регулярно поповнюють бюджет. За словами мера, владі приписують несплату підрядників. «Що вони роблять з грошима, які їм заплатили за послуги — це не відповідальність мерії», — пояснив Кличко.
Кличко стверджує, що обшуки проводяться за командами з Офісу президента. «Даються вказівки швидко знайти хоч щось, все що завгодно», — зазначив Кличко.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами в структурах Київської міської державної адміністрації (в столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки в двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври.
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.