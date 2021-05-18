ДБР завершило розслідування справи звільненого голови Конституційного суду Тупицького
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кароліна Ускакович / Артем Марков / «Бабель»
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, підозрюваного в заволодінні активами «Зуївського енергомеханічного заводу», що на Донеччині.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький із корисливих мотивів і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку, підкупив свідка, щоби той відмовився свідчити або дав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні щодо заволодіння активами заводу.
До того ж упродовж 2018—2019 років Тупицький тричі надавав слідчому Генеральної прокуратури в цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання.
Наразі матеріали провадження відкрили, щоб з ними могли ознайомитися адвокати Тупицького. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.
Зазначимо, справу розслідують за ч. 2 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та ст. 386 (Підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — від двох до пʼяти років позбавлення волі.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Представники фракцій «Євросолідарність» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського. У «ЄС» вважають, що Зеленський «грубо порушив норми закону».
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та дачі завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду. 15 квітня адвокати Тупицького повідомили, що їхній підзахисний госпіталізований до Інституту Амосова.
- Тупицький досі не може зʼявитися в зал засідань. На нього чекають 19 травня.
- 13 травня в будинку Тупицького провели обшуки.