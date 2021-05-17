Шмигаль назвав головну причину для звільнення Степанова та згадав його обіцянки на нарадах у Зеленського

Новини

УНІАН

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя є незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу.

Про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, меддопомоги та медичного страхування, повідомляє Укрінформ.

«Основна причина подання, звичайно, — це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично, постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації», — наголосив Шмигаль.

За його словами, щотижня на рівні президента відбувалися наради з цього питання, на яких Степанов давав обіцянки про терміни постачання вакцин, запевняв, що препарати будуть і щеплення проводитимуться. «Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії МОЗ та міністра як менеджера», — заявив глава уряду.

Крім того, за його словами, неможливо ігнорувати позицію народних депутатів, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку Степанова.

Профільний комітет Ради рекомендував нардепам визначитися із відставкою Степанова шляхом голосування в залі. Це рішення підтримали 13 членів комітету, один висловився проти, ще один утримався, повідомляє ZN.UA.

Водночас голосування за відставку Степанова комітет провалив. Зокрема, звільнення міністра підтримали 7 членів комітету, ще 7 висловилися проти, один — утримався.