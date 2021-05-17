Семен Семенченко прокоментував підозру в обстрілі будівлі каналу «112 Україна»: одним із доказів називають пост у Facebook
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого СБУ підозрює в організації обстрілу будівлі телеканалу «112 Україна» в червні 2019 року, прокоментував кримінальне провадження. Він заявив, що одним із доказів його провини, як зазначено у підозрі, є його публікація у Facebook.
Про це Семенченко заявив у коментарі «Українській правді».
Ексдепутат, коментуючи підозру, також згадав про нардепа «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Він зазначив, що той на відміну від нього залишається вдома, а не в СІЗО.
«112 канал» — канал країни-агресора, закритий завдяки санкціям РНБО на його власника Тараса Козака за фінансування тероризму. Тарас Козак наразі перебуває у бігах у Росії. Медведчука звинувачують за статтею «державна зрада» і переводять під домашній арешт (хоча стаття не передбачає домашнього арешту). Доказом моєї провини, зазначеної в підозрі, є моя публікація у FB (з вимогою до президента закрити телеканал NewsOne) і свідчення кримінального провокатора (того самого, який за кілометр від ветеранської бази закопав зброю, а потім викопав на камеру разом з СБУ). Висновок, Медведчук сміється над правосуддям, сидячи вдома, а Семенченко колекціонує звинувачення в одиночній камері», — сказав Семенченко.
Нагадаємо, у ніч проти 13 липня 2019 року в Києві обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу «112 Україна». Інцидент стався о 03:00 за адресою вул. Дегтярівська, 21Г. Двоє осіб підʼїхали на автомобілі до телеканалу і відкрили вогонь з гранатомета, після чого зникли в невідомому напрямку. У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Частина вивіски з емблемою розлетілася тротуаром та проїжджою частиною. Поліція кваліфікувала подію як теракт.
14 травня 2021 року СБУ повідомила про підозру в організації обстрілу будівлі каналу Семену Семенченку.
- Це не перша підозра Семенченку. 24 березня 2021 року СБУ повідомила, що він і «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами. Семенченко наразі перебуває у СІЗО, а Шевченко вийшов під заставу.