Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу на тлі бойових дій у Газі обговорив із Байденом подальші дії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Prime Minister of Israel / Flickr
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у розмові з президентом США Джо Байденом 15 травня розповів про кроки, які єврейська держава вже зробила і має намір зробити для розвʼязання кризи у регіоні.
Про це повідомляє Times of Israel.
Нетаньягу зазначив, що Ізраїль робить все можливе для того, щоб не заподіяти шкоди непричетним до конфлікту, а доказом цього є те, що він попереджає цивільних про атаку на будівлі, аби ті встигли евакуюватись. Напередодні Ізраїль ракетним ударом знищив 11-поверхову будівлю у Газі, де були офіси Associated Press та інших ЗМІ — але попередив про це за годину, аби цивільні могли евакуюватись.
Також премʼєр Ізраїлю подякував Байдену за непохитну підтримку у праві Ізраїлю захищатися.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- За даними Сил оборони Ізраїлю, з початку бойових дій загинули 10 ізраїльтян, зокрема маленька дитина, сотні людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоровʼя ХАМАСу, у Газі число жертв бойових дій перевищило 100 убитих і 950 поранених.