МЗС: Із сектора Гази хочуть евакуюватись 120 українців
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Із сектора Гази, де 10 травня загострився військовий конфлікт із Ізраїлем, хочуть евакуюватися 120 українців.
Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі «Громадському».
«Міністерство закордонних справ підтримує звʼязок з українцями, які виявили бажання залишити Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб. Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», ㅡ заявив Ніколенко.
Зазначимо, що 15 травня у секторі Гази ізраїльські ракети знищили 11-поверхову будівлю, де були офіси Associated Press та інших ЗМІ, а також вдарив по будинку заступника голови політбюро ХАМАСу Халіля аль-Хайі.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- За даними Сил оборони Ізраїлю, з початку бойових дій загинули 10 ізраїльтян, зокрема маленька дитина, сотні людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоровʼя ХАМАСу, у Газі число жертв бойових дій перевищило 100 убитих і 950 поранених.