МЗС: Із сектора Гази хочуть евакуюватись 120 українців

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Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images

Із сектора Гази, де 10 травня загострився військовий конфлікт із Ізраїлем, хочуть евакуюватися 120 українців.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі «Громадському».

«Міністерство закордонних справ підтримує звʼязок з українцями, які виявили бажання залишити Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб. Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», ㅡ заявив Ніколенко.

Зазначимо, що 15 травня у секторі Гази ізраїльські ракети знищили 11-поверхову будівлю, де були офіси Associated Press та інших ЗМІ, а також вдарив по будинку заступника голови політбюро ХАМАСу Халіля аль-Хайі.