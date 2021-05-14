МОЗ: Наступна партія вакцин AstraZeneca прибуде до України 24—25 травня

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що наступну партію вакцин AstraZeneca очікують в Україні 24—25 травня.

Про це пише Укрінформ.

«Сьогодні вакцина для першого щеплення в більшості областей вже використана. Зарезервовано біля 30 тисяч доз вакцини для другого щеплення тих, хто вакцинувався наприкінці лютого — на початку березня. І очікуються наступні поставки вакцини AstraZeneca, це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений», — підкреслив він.

За словами Ляшка, у наступній партії прибуде близько 700 тисяч доз вакцин від коронавірусу.