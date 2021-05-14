Звільненому голові Конституційного суду Тупицькому призупинили виплату зарплати

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Звільненому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому призупинили виплату зарплати. Гроші не виплачують й Олександру Касмініну, якого президент Володимир Зеленський теж звільнив з посади судді КСУ.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь суду.

Виплата заробітних плат припинена до вирішення справ за позовами, що стосуються оскарження указу президента про звільнення суддів. Відповідне розпорядження від 30 квітня видав «виконувач обовʼязків» голови КСУ Сергій Головатий, хоча судді Конституційного суду йому цієї ролі не доручали.

У березні цього року Тупицький задекларував майже 4 мільйони гривень зарплати та будинок із земельними ділянками у Криму.