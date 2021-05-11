У Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні екссудді Чауса

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Мусієнко Владислав / УНІАН

У Молдові затримали фігуранта справи про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури Молдови.

«Чоловікові 30 років, його затримали під час в’їзду в країну», — розповіли в Генпрокуратурі та уточнили, що затримання відбулося у неділю, 9 травня.

Як зазначається, 10 травня затриманому вже висунули звинувачення в «організації діяльності групи людей, які безпосередньо здійснювали викрадення громадянина України».

Незабаром суд має обрати йому запобіжний захід, прокурори клопотали про утримання під вартою. Затриманому, згідно з законодавством Молдови, загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.