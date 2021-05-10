«Проект»: Путін попри заяву про зроблене щеплення проти COVID-19 залишиться в суворій ізоляції

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін не планує найближчим часом змінювати режим роботи — він продовжує перебувати в суворій ізоляції, незважаючи на заяву про зроблене щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє російське видання «Проект», посилаючись на два поінформованих джерела.

За їхніми даними, заходи, як і раніше, будуть проходити по відеозвʼязку, а для людей, які працюють з Путіним, продовжить діяти карантин.

Видання нагадує, що Путін повідомив, але не продемонстрував публічно, що отримав першу дозу вакцини від коронавірусу майже сім тижнів тому, а другу дозу — майже чотири тижні тому. Журналісти зазначають, що до цього часу в нього вже повинні були виробитися антитіла, що дозволяє вийти з режиму суворої ізоляції.

Крім того, люди, які контактують з Путіним, повинні, як і раніше, сидіти на карантині до двох тижнів. Зокрема, співробітник Ермітажу розповів журналістам, що керівники цього музею були змушені сиділи на карантині перед візитом Путіна 27 квітня (через пʼять тижнів після щеплення). Це ж торкнулося і людей, які контактували з ним на параді 9 травня. І найближчим часом ці правила змінювати не будуть.

Всі журналісти і співробітники адміністрації Кремля, які будуть контактувати з Путіним на Петербурзькому економічному форумі на початку червня (тобто через десять з половиною тижнів після щеплення), завчасно відправляться на карантин, зазначає «Проект».

І так було у всіх випадках раніше, коли заходи відбувалися очно.

Разом із тим 10 травня Путін повідомив, що напередодні здав тест на антитіла до коронавірусу. За його словами, титр становив 15. «Як лікарі сказали, це результат хороший», — сказав він, цитати наводить РБК.

Нагадаємо, 23 березня речник Путіна повідомив, що російський президент зробив щеплення проти коронавірусу. При цьому він не став уточнювати, якою вакциною щепився Путін. На відповідне запитання журналістів він сказав, що однією з трьох російських вакцин — «усі три абсолютно надійні».

Нагадаємо, влітку Путін розповідав, що російським препаратом «Супутник V» вакцинувалась одна з його доньок.